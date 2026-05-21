В МИД России указали на развернутую в Армении информационную кампанию против РФ Замглавы МИД РФ Галузин: Запад хочет использовать Армению против России

Москва21 мая Вести.В Армении разворачивается активная антироссийская информационная кампания, но, в отличие от Евросоюза, Россия не вмешивается во внутренние дела этой страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Слова дипломата прозвучали в ходе общения с журналистами после заседания специальной рабочей группы Совета безопасности России.

Мы говорили также на совещании о том, что сегодня в Армении разворачивается совершенно разнузданная антироссийская кампания в информационном пространстве. Кампания, когда Россию обвиняют в якобы имеющем место вмешательстве ... Но реально-то как раз Россия во внутренние дела Армении не вмешивается цитирует замминистра ТАСС

Галузин подчеркнул, что в республике работают представители Евросоюза, которые пытаются активно влиять, среди прочего, на предвыборные процессы.

Ранее дипломат напомнил, что Армения не сможет быть одновременно членом и Евросоюза, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поэтому у страны "не получится танцевать на двух свадьбах".

Замглавы ведомства также отметил, что Москва удивлена тем, что в Ереване не пресекли провокационные высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского, направленные против России.

С 4 по 5 мая в Ереване прошел саммит Европейского политического сообщества, в работе которого участвовал Зеленский. Выступая на мероприятии, украинский политик сделал провокационные заявления, касавшиеся предстоящего празднования Дня Победы.

На этом фоне Министерство иностранных дел РФ вызвало армянского посла Гургена Арсеняна. Российские дипломаты заявили главе дипмиссии, что неприемлемо предоставлять трибуну для озвучивания террористических угроз в адрес России.