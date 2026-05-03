Зеленский прибыл в Ереван Владимир Зеленский приехал в Ереван

Москва3 мая Вести.В воскресенье, 3 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Ереван. Информацию об этом опубликовало агентство "Арменпресс".

В аэропорту "Звартноц" его (Зеленского. - Прим. ред.) встретил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян говорится в сообщении

В материале сказано, что Зеленский планирует принять участие в VIII саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Армении 4-5 мая. Помимо этого, в эти же дни в Ереване пройдет первый саммит Армения – ЕС. Ожидается участие президента Европейского совета Антониу Кошты и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что оппозиция в Армении опасается ухудшения отношений с Россией.