Пашинян задался вопросом, почему Зеленский не должен был приезжать в Ереван

Москва22 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян задался вопросом, почему глава киевского режима Владимир Зеленский не должен был приезжать в республику в начале мая, во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).

А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать? сказал Пашинян

Глава Армении заявил, что во время конфликта Еревана и Баку российский лидер Владимир Путин посещал Азербайджан. По словам Пашиняна, тогда это не вызвало вопросов со стороны армянских властей.

3 мая Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите ЕПС. В рамках мероприятия он встретился с Пашиняном, общение проходило на английском языке. Во время своего выступления Зеленский сделал заявление, в котором угрожал нанести удар по параду, который состоится 9 мая в Москве в честь Дня Победы. Оно стало причиной вызова посла Армении в Министерство иностранных дел РФ.

В Минобороны РФ отреагировали на слова главы киевского режима, предупредив, что если украинская армия попытается сорвать празднование, то в ответ будет нанесен массированный удар по украинской столице. Население и дипломатов предупредили о необходимости покинуть Киев в случае неблагоразумных действий со стороны руководства Украины.