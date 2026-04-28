Зеленский может прилететь в Армению на саммит ЕПС

Зеленский может посетить саммит ЕПС в Ереване Зеленский может прилететь в Армению на саммит ЕПС

Москва28 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может принять участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет в Ереване 4 мая, сообщает армянский интернет-ресурс 168.am.

Зеленского рассматривают в качестве возможного участника саммита. Однако МИД Армении не раскрывает подробности подготовки мероприятия.

Во встрече примут участие почти 50 делегаций, среди подтвержденных участников - премьер-министр Армении Никол Пашинян, представители руководства Европейского союза (ЕС), в том числе председатель Европейского совета Антониу Кошту и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что Ереван не намерен становиться плацдармом для антироссийских настроений.