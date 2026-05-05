Москва5 мая Вести.Евросоюз заставил премьер-министра Армении Никола Пашиняна провести встречу с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Такое мнение ИС "Вести" озвучил эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

Он объяснил, что в случае если Пашинян хочет сотрудничать с ЕС, то его заставят выполнять все требования Брюсселя.

Пашинян вполне, может быть, хотел бы одной рукой принять Европейский Союз, другой продолжать торговать с Россией. Мы понимаем, что Армения зависит от торговли с Россией в экономическом плане, и это никуда не денется. Но ему сказали: … "Принимай все наши условия! Принимай Зеленского! Открывай пошире ворота свои!" И вот, соответственно, мы видим, что европейцы с ним и сделали