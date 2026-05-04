Медведев пошутил про язык переговоров между Зеленским и Пашиняном

Медведев прокомментировал встречу Зеленского и Пашиняна в Ереване Медведев пошутил про язык переговоров между Зеленским и Пашиняном

Москва4 мая Вести.Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал встречу лидера киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване.

Российский политик подчеркнул, что стороны вели переговоры на "плохом английском", хотя и отлично знают русский язык.

Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности написал он в своем канале в MAX

Зампред Совбеза предположил, что Зеленский и Пашинян могли перейти на русский язык после выключения камер. Он также предложил президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу принять у лидеров Украины и Армении зачет по английскому языку.

Ранее Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на запуск переговорного процесса по вступлению в Европейский союз в рамках названных Брюсселем условий.