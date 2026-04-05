Москва5 апрВести.Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были полезными и открытыми, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.
По его словам, закрытый формат встречи подразумевает откровенное общение политиков.
Разумеется, [разговор был откровенный], он поэтому за закрытыми дверями и проходитсказал Песков
Ранее в ходе переговоров с Пашиняном президент РФ Владимир Путин указал на невозможность одновременного нахождения Армении в таможенном союзе с Евросоюзом и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Также глава государства заявил, что в преддверии выборов внутриполитические процессы внутри Армении не должны навредить отношениям между Москвой и Ереваном.