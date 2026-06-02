Пашинян назвал позитивным недавний разговор с Путиным Премьер Армении положительно оценил беседу с президентом России

Москва2 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 1 июня, прошел в позитивном ключе.

Беседа Путина и Пашиняна состоялась после заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Во время разговора российский лидер также поздравил премьера Армении с днем рождения.

Мы поговорили о текущих делах, и у нас состоялся позитивный разговор сказал Пашинян журналистам

Он также рассказал, что поблагодарил российского лидера за звонок и выразил мнение, что в нынешней ситуации следует отказаться от различных ограничений.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки. Пашинян поблагодарил Путина за взвешенную позицию, дружественный тон и поддержку по ряду вопросов, вызывающих разногласия.