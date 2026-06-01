Путин пожелал премьер-министру Армении Пашиняну благополучия в день рождения

Москва1 июн Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю дня рождения. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Путин пожелал армянскому политику здоровья, благополучия и успехов. Российский лидер подчеркнул традиционность дружественных отношений между Москвой и Ереваном.

И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии подчеркнул президент России

Ранее Пашинян заявлял, что взаимоотношения Армении и РФ находятся на этапе трансформации. По его словам, этот процесс носит позитивный характер, а Ереван хочет диверсифицировать свои международные связи без затрагивания интересов Москвы.