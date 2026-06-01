Москва1 июнВести.Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе диалога российский лидер поздравил армянского политика с днем рождения.
Обсуждены итоги состоявшегося 29 мая в Астане заседания Высшего Евразийского экономического советаговорится в сообщении
Саммит ЕАЭС состоялся 29 мая в Астане. Путин находился в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая и принял участие в мероприятиях заседания.
Ранее Путин направил Пашиняну поздравительную телеграмму, в которой выразил заинтересованность Москвы в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией.