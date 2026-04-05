Песков назвал общение Путина и Пашиняна откровенным и необходимым

Песков рассказал детали о переговорах Путина и Пашиняна

Москва5 апр Вести.Общение президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном было откровенным и полезным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Встреча Путина и Пашиняна состоялась 1 апреля. Армянский премьер позднее охарактеризовал свой визит в Россию как очень успешный.

Общение было откровенное, полезное, необходимое. Стороны довели друг до друга свои позиции, особенно в контексте и выборов, которые предстоят в Армении, в контексте основных вопросов торгово-экономического сотрудничества, которые на повестке дня сообщил пресс-секретарь главы государства

Песков уточнил, что переговоры Путина и Пашиняна в закрытом формате продолжались несколько часов.

Ранее Пашинян заявил, что осознает несовместимость одновременного участия в таможенном союзе с ЕС и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).