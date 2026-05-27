Москва27 маяВести.Отношения Москвы и Еревана находятся на этапе трансформации, и эта трансформация позитивная, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Что касается отношений Армении и России. Эти отношения находятся на этапе трансформации, и это позитивная трансформация. Одно дело отношения в условиях конфликта, другое - в условиях отсутствия конфликтасказал Пашинян в интервью телеканалу "Армения"
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения была, есть и останется братской для России страной, подчеркнув, что Москва дорожит партнерством с Ереваном.