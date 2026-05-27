Пашинян: армяно-российские отношения находятся на этапе позитивной трансформации Пашинян: отношения Армении и РФ находятся на этапе позитивной трансформации

Москва27 мая Вести.Отношения Москвы и Еревана находятся на этапе трансформации, и эта трансформация позитивная, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что касается отношений Армении и России​​​. Эти отношения находятся на этапе трансформации, и это позитивная трансформация. Одно дело отношения в условиях конфликта, другое - в условиях отсутствия конфликта сказал Пашинян в интервью телеканалу "Армения"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения была, есть и останется братской для России страной, подчеркнув, что Москва дорожит партнерством с Ереваном.