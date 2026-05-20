Пашинян высказался об отношениях Еревана и Москвы Пашинян исключил резкие шаги Армении в отношениях с РФ

Москва20 мая Вести.Ереван не планирует предпринимать шаги во вред интересам России. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании.

По его словам, у него по-прежнему сохранились дружеские отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

С 2018 года мы провели около 200 телефонных разговоров. Наше отношение к России очень теплое цитирует Пашиняна "Интерфакс"

Он также сообщил, что Армения никогда не будет что-то делать во вред российским интересам. Об этом он лично говорил Путину и главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Но также мы не можем ставить наши интересы ниже интересов России добавил премьер

Ранее Пашинян заявил, что Армения не планирует присоединяться к европейским санкциям против РФ.