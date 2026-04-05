Песков: Путин хочет, чтобы в вопросе о Карабахе не было отсылок к России

Москва5 апр Вести.Россия не хочет, чтобы руководство Армении в вопросе с Карабахом ссылалось на нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Во время встречи в Кремле российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсуждали в том числе карабахский вопрос. В ходе разговора Пашинян заявил, что Армения признала Карабах частью Азербайджана после того, как власти России дважды говорили об этом публично. Это высказывание прокомментировал Песков.

Единственное, что хочет президент Путин и что хочет Россия, это чтобы, обсуждая этот вопрос, лишний раз не было отсылок к нам подчеркнул пресс-секретарь российского лидера

1 апреля Путин провел встречу с Пашиняном в Кремле. Российский лидер отметил, что Москва спокойно относится к отношениям Еревана и Евросоюза.