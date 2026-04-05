Песков о Карабахе: РФ здесь абсолютно ни при чем, это решение властей Армении

Москва5 апр Вести.Руководство Армении признало Карабах частью Азербайджана, РФ к этому не имеет никакого отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

На недавней встрече с президентом РФ армянский премьер Никол Пашинян указал, что Ереван признает Карабах азербайджанским.

Песков отметил, что Россия не причастна к решению официального Еревана по этому вопросу.

Единственное, что хочет президент [Владимир] Путин и что хочет Россия, - это чтобы, обсуждая этот вопрос, лишний раз не было отсылок к нам. Потому что это все [вопрос о принадлежности Карабаха] - решение руководства, которое находится у власти в Ереване. И Россия здесь абсолютно ни при чем заметил Песков

Ситуация вокруг Карабаха все еще остается чувствительным вопросом, заявлял Путин в ходе переговоров с Пашиняном.