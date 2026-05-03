Москва3 маяВести.VIII саммит Европейского политического сообщества с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, который пройдет в Ереване 4 мая, является очередной ошибкой премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Таким мнением с NEWS.ru поделился зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, России следует учитывать эти шаги при выстраивании дальнейших отношений с Ереваном.
Это абсолютно недружественный шаг со стороны Армении. И, я думаю, это очередная ошибка Пашинянасказал Чепа
Парламентарий отметил, что никакие конкретные меры поддержки киевского режима в рамках подобного саммита не могут быть приняты и это "так и останется только очередной русофобской болтовней".
Я думаю, [России] следует это всячески учитывать в отношениях с Армениейзаключил он
Ранее представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян заявил, что армянские оппозиционеры опасаются, что визит Зеленского в страну осложнит отношения с Россией.