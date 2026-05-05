"Это провал": Мема оценил итоги саммита Европейского политсообщества в Ереване Политик Мема: саммит Европейского политсообщества в Ереване обернулся провалом

Москва5 мая Вести.Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), прошедший в Ереване, не достиг ожидаемых результатов поскольку ЕС продолжает санкционную политику в отношении России и поддержку Украины. Такого мнения придерживается финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По его словам, успех мероприятия был бы возможен только в случае отмены санкций в отношении России и возобновления закупок российских энергоносителей со стороны Евросоюза.

Саммит в Армении — это провал, никаких реальных решений после него не последует... Он мог бы стать успешным, если бы санкции против России были сняты, а ЕС возобновил закупки энергоносителей у России написал Мема на странице в соцсети X

Политик отметил, что действия Евросоюза, направленные на поддержку Украины, приводят к неудачам для самого объединения.

По словам члена партии "Альянс свободы", даже в условиях энергетического кризиса Европа вместо поиска дипломатического решения украинского конфликта только затягивает его.

Мема добавил, что пока другие страны обсуждают вопросы, связанные с экономическим развитием, ЕС сосредоточен лишь на военной тематике. Такое положение дел он назвал "евросамоубийством на всех уровнях".

3 мая в столице Армении приземлился французский борт номер один президента Эммануэля Макрона. В Ереван также прибыли высокопоставленные представители десятков других государств.

Ранее для участия в работе ЕПС в закавказскую республику прилетел глава киевского режима Владимир Зеленский. По итогам мероприятия он заявил, что Украина рассчитывает на запуск переговорного процесса по вступлению в Европейский союз в рамках названных Брюсселем условий.

Участники завершившегося восьмого саммита ЕПС продолжат работу в армянской столице и встретятся уже в рамках первого в истории саммита Армения — Евросоюз.