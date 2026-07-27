Мема: ЕС не намерен восстанавливать диалог с Россией Финский политик Мема: ЕС не намерен восстанавливать диалог с Россией

Москва27 июл Вести.Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал новый пакет санкций Евросоюза против России, заявив, что Брюссель не стремится к восстановлению диалога с Москвой.

Он подчеркнул, что такая политика ЕС противоречит интересам европейских стран.

Очевидно, что ЕК не намерена восстанавливать диалог с Москвой, – наоборот, она стремится к эскалации, продолжая вводить экономические санкции и предоставляя Украине военную помощь в размере 90 миллиардов евро. Мы больше не можем скрывать, что такая политика противоречит интересам Европы написал он в социальной сети X

Политик также заявил, что украинский конфликт использовался США для усиления энергетической зависимости Европы и переориентации ее экономических связей с Москвы на Вашингтон.

Война на Украине проиграна, Европа ничего не может сделать, чтобы изменить ход конфликта, рано или поздно лидерам ЕС придется одуматься и принять реальность подчеркнул Мема

По его словам, дальнейшее санкционное давление на Россию не приведет к урегулированию конфликта, а лишь усилит проблемы европейской экономики. Европейским лидерам в итоге придется "одуматься и принять реальность", вернуться к переговорам с Москвой, отметил политик.