Мема: Европа должна снять санкции против РФ и возобновить закупки энергии

Финский политик призвал снять санкции против РФ и возобновить закупки энергии Мема: Европа должна снять санкции против РФ и возобновить закупки энергии

Москва27 апр Вести.Европа должна снять санкции против России и возобновить закупки российской энергии, заявил финский политик Армандо Мема.

Эти шаги, отметил он в беседе с РИА Новости, позволят обеспечить стабильность на мировом рынке.

Европа должна была снять санкции и возобновить закупки российской энергии, чтобы обеспечить большую стабильность на мировом рынке сказал политик

Однако Евросоюз (ЕС) продолжает придерживаться "стратегии провала", добавил Мема, назвав санкции против РФ "формой насилия". Все это, указал он, вредит европейской экономике и интересам Европы.

Ранее бельгийский евродепутат Марк Ботенга, комментируя подготовку 21-го пакета санкций против РФ, сравнил меры, предпринимаемые ЕС, с бегом хомяка в колесе.

23 апреля Евросоюз завершил утверждение 20-го пакета антироссийских санкций и анонсировал усиление давления на Москву. В тот же день в ходе пресс-подхода глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку 21-го пакета санкций против России сразу после утверждения 20-го перечня.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры, которые будут жесткими.