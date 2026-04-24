Бельгийский депутат Ботенга сравнил новые пакеты санкций ЕС с хомяком в колесе

Бельгийский депутат сравнил пакеты санкций ЕС с бегом хомяка в колесе Бельгийский депутат Ботенга сравнил новые пакеты санкций ЕС с хомяком в колесе

Москва24 апр Вести.Депутат Европарламента от Бельгии Марк Ботенга усомнился в эффективности антироссийских санкций, которые раз за разом вводит Евросоюз (ЕС). Свое мнение он опубликовал в соцсети X.

Ботенга прокомментировал публикацию главы евродипломатии Каи Каллас. В ходе пресс-подхода Каллас анонсировала подготовку 21-го пакета санкций против России сразу после утверждения 20-го перечня.

Это решение, без сомнений, основано на огромном успехе предыдущих двадцати? Напоминает хомяка в колесе написал бельгийский политик

Ранее российская сторона оставила за собой право ответить на новые рестрикции ЕС, которые Москва считает незаконными.