Колташов объяснил причину разногласий в Европе из-за санкций против России Колташов: ЕС, несмотря на разногласия по санкциям, продолжит экономическую войну

Москва21 июл Вести.Страны Европы, несмотря на ряд разногласий по поводу 21-го пакета антироссийских санкций, продолжат вести против РФ экономическую войну. Такое мнение ИС "Вести" высказал руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что шесть членов ЕС потребовали исключений или полностью заблокировали отдельные меры 21-го пакета санкций против РФ.

Давайте честно признаем, принципиальных разногласий там нет. Принципиальные разногласия могли бы быть по вопросу: надо ли вести против России экономическую войну или не надо? И тут мы видим, что они как вели эту экономическую войну, так и намерены вести ее дальше. Никакой рефлексии, никакого осознания, что они что-то делали не так и, может быть, навредили себе, разрушили некие международные принципы, ничего этого мы не видим. Они намерены продолжать эту борьбу. Разногласия возникают, во-первых, под влиянием момента уверен эксперт

Колташов полагает, что на настроения стран ЕС повлияли, в том числе, и события на Ближнем Востоке.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что санкции против РФ "не работают и обходятся странам ЕС более чем в 3 триллиона евро".