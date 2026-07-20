Шесть европейских стран требуют смягчения антироссийских санкций Шесть стран ЕС требуют смягчить новые санкции против РФ

Москва20 июл Вести.Евросоюз испытывает трудности с принятием 21-го пакета антироссийских санкций из-за несогласия ряда стран, пишут СМИ.

Основные трудности с принятием пакета возникают из-за возражений со стороны Греции, которая говорит о разрушительных последствиях для своего судоходства из-за планируемого запрета на транспортировку российского сжиженного газа.

Возражения Афин могут сорвать ключевую часть 21-го пакета мер ЕС пишет Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов

По данным издания, ЕС может предложить Греции отступление от соглашения, однако это будет крайней мерой.

Помимо Греции еще несколько ключевых стран Евросоюза, среди которых Австрия, Германия, Италия, Португалия и Франция, требуют исключений из 21-го пакета санкций или же блокируют некоторые положения.

В частности, Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, а Франция и Италия хотят смягчения визовой политики, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Австрия же вновь просит разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.

Накануне глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что санкции против РФ "не работают и обходятся странам ЕС более чем в 3 триллиона евро".