Сразу несколько стран ЕС заблокировали принятие 21-го пакета санкций против РФ "Известия": сразу несколько стран ЕС заблокировали 21-й пакет санкций против РФ

Москва14 июл Вести.Сразу несколько стран Евросоюза заблокировали принятие нового 21-го пакета санкций против РФ. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

По информации газеты, Брюссель отказался вносить в черные списки патриарха Кирилла и бизнесмена Вагита Алекперова, идя на уступки Болгарии, которая в июне уже отсрочила принятие 21-го пакета. Кроме того, с повестки было снято обсуждение запрета на импорт в страны Евросоюза трески, минтая и некоторых других видов рыбы из России.

Австрия потребовала снять ограничения в отношении российской инвестиционной компании Rasperia … Греция, Кипр и Мальта выступают против запретов в отношении перевозок российского СПГ, поскольку их судоходные компании получают значительные доходы сказано в публикации

Такая информация появилась после заявления главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Европейский союз не согласовал 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече глав МИД.

Как ранее заявляла глава Еврокоммисии Урсула фон дер Ляйен, в 21-й пакет санкций против России планируется в том числе включить запрет на въезд в страны ЕС для российских военных, которые принимали участие в СВО на Украине.