МИД Болгарии заявил, что страна не согласна с частью новых санкций против РФ

Болгария не согласна с частью готовящихся санкций ЕС против РФ МИД Болгарии заявил, что страна не согласна с частью новых санкций против РФ

Москва17 июн Вести.Болгария не согласна с частью готовящихся антироссийских санкций Евросоюза, сообщила глава МИД страны Велислава Петрова-Чамова.

Ранее издание Politico со ссылкой на двух дипломатов писало, что Болгария выступила против части 21-го пакета ограничительных мер Евросоюза против России. Болгарские СМИ уточняли, что возражения могут быть связаны с намерением наложить санкции на Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Наша позиция предельно ясна: мы не поддерживаем санкции, которые не только наносят экономический ущерб государству, которое ведет войну, но и в гораздо большей степени наносят ущерб странам-членам заявила министр иностранных дел Болгарии

Петрова-Чамова подтвердила, что София не согласна с "символическими санкциями" против патриарха Кирилла. По ее словам, такие ограничения не несут какого-либо экономического смысла, а также могут оказаться контрпродуктивными из-за возможной реакции на вмешательство Европы в церковные отношения.

Кроме того, по словам главы болгарского МИД, страна не поддержит санкции, связанные с энергетикой. Она указала на ответственность Болгарии за поддержку энергетической стабильности страны.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев ранее также подтвердил, что София остановила передачу вооружений киевскому режиму. Он призвал к урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем.