Евросоюз не включил в санкционный перечень Патриарха Кирилла Патриарха Кирилла не включили в 21-й пакет санкций Евросоюза

Москва23 июл Вести.Европейский союз не включил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 21-й пакет антироссийских санкций, сказано в заявлении на сайте Совета Евросоюза.

Некоторое время назад в интернет просочилась информация о планах Еврокомиссии внести Патриарха Кирилла в санкционный реестр. Тогда предполагалось, что причиной такого шага стала бы его поддержка специальной военной операции (СВО). Против включения священнослужителя в список санкций выступили Болгария, Италия и ряд стран-участниц евросодружества.

Ранее Европейский союз расширил санкции против нефтяной отрасли РФ, под ограничения попали три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России и один в Белоруссии.