Euronews: ЕК включила патриарха Кирилла в проект нового списка санкций против РФ

ЕК включила патриарха Кирилла в предлагаемый список санкций против РФ Euronews: ЕК включила патриарха Кирилла в проект нового списка санкций против РФ

Москва9 июн Вести.Еврокомиссия (ЕК) включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла в предлагаемый список персональных санкций против России, передает телеканал Euronews, ссылаясь на трех дипломатов.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 июня, представила предложения по 21-му пакету санкций Евросоюза (ЕС) против РФ​​​.

Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, находится среди множества имен, включенных в последнее предложение по санкциям ЕС против России сказано в публикации на сайте телеканала со ссылкой на трех осведомленных дипломатов

Отмечается, что Евросоюз снова попытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано Венгрией в 2022 году.

Как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, ЕС намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц в 21-й пакет санкций против России. По данным агентства, под новые ограничения могут попасть около 90 российских банков. Кроме того, санкционный список планируется расширить за счет новых физических лиц и организаций.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в новый пакет антироссийских санкций включат запрет на въезд в страны ЕС для военных РФ, принимавших участие в спецоперации.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Москву несколько лет назад и продолжает усиливать.