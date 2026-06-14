Москва14 июн Вести.Евросоюз (ЕС) считает патриарха Московского и всея Руси Кирилла частью "русской машины" и намерен ввести против него санкции, чтобы это доказать. Такое мне озвучил ИС "Вести" писатель, член совета движения "Другая Украина" Ян Таксюр.

Европейцы поставили задачу десакрализировать церковь и патриарха, воспринимая его как "абсолютного чиновника русского государственного аппарата", считает Таксюр.

Они все время это говорят: "У патриарха нет никакого духовного состояния или содержания – он часть русской машины". А раз так, то к нему должны быть применены абсолютно все моральные, финансовые и прочие санкции… Я думаю, что для него эти санкции не имеют никакого, мягко говоря, значения. Не любят православие? Его не любят тысячу лет отметил писатель

9 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций. По данным телеканала Euronews, который сослался на трех дипломатов, в предлагаемый список персональных ограничений против России ЕК включила патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Евросоюз вновь попытается наложить санкции на патриарха после того, как схожее решение было заблокировано Венгрией в 2022 году.