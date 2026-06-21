Москва21 июн Вести.Включение патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционные списки ЕС является проявлением бесовской силы. Такое мнение ИС "Вести" озвучил епископ Можайский Иосиф.

Он подчеркнул, что патриарх Кирилл – духовный лидер, который не имеет отношения к политике.

Это удивляет, и поражает, и огорчает. Евробюрократы не понимают, что Святейший Патриарх – это духовный лидер, это духовное лицо, которое имеет огромную паству, нравственный авторитет, который учит общество нравственности, морали, что он не имеет отношения к политике. Но для них это неважно. Мы понимаем все это. Кто руководит этими действиями? Руководит та же бесовская сила, нечистые силы, которым неприятно, что у нас в России возрождается нравственность, что у нас принимаются законы в защиту нравственных ценностей, что у нас начинает процветать православие, что все больше людей ходят в храм. И все это вместе раздражает ту негативную силу, которая через нашего лидера нападает на нас