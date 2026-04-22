Патриарх Кирилл указал на давление на РПЦ в Прибалтике и Молдавии Патриарх Кирилл заявил об угрозе ликвидации присутствия РПЦ в Эстонии

Москва22 апр Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Эстонии сохраняется угроза прекращения присутствия Русской православной церкви (РПЦ) на фоне давления со стороны властей.

В ходе выступления в доме приемов МИД РФ в Москве патриарх отметил, что государственное давление на структуры РПЦ усиливается в Прибалтике и Молдавии по схеме, примененной на Украине.

Например, угроза ликвидации присутствия Русской православной церкви в Эстонии на настоящее время остается актуальной сказал он

Патриарх отметил, что даже в советское время положение Эстонской православной церкви было более привилегированным, чем положение РПЦ на территории РСФСР. Однако, несмотря на беспрецедентное давление, Эстонская православная церковь и Православная церковь Молдовы вместе со своей паствой сохраняют верность каноническому порядку. Как подчеркнул патриарх, это тяжелая работа.

Глава РПЦ также задался вопросом, почему в Европе не реагируют на нарушения в отношении Эстонской православной христианской церкви, и почему эта тема остается на периферии общей озабоченности.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, о чем РПЦ ведет диалог с Ватиканом.