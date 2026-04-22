Патриарх Кирилл: РПЦ продолжает обсуждение с Ватиканом украинского кризиса

Москва22 апр Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) ведет содержательный диалог с Ватиканом.

По его словам, между сторонами продолжается обсуждение темы защиты традиционных ценностей.

Не обходим мы и проблему прав человека и религиозной свободы на Украине заявил он на пасхальном приеме в министерстве иностранных дел РФ в среду

Патриарх отметил, что православная церковь установила положительные отношения с избранным папой римским.

Ранее посол РФ в Ватикане Иван Солтановский заявил, что Россия ценит помощь Ватикана в решении гуманитарных вопросов украинского кризиса.