Москва22 апрВести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) ведет содержательный диалог с Ватиканом.
По его словам, между сторонами продолжается обсуждение темы защиты традиционных ценностей.
Не обходим мы и проблему прав человека и религиозной свободы на Украинезаявил он на пасхальном приеме в министерстве иностранных дел РФ в среду
Патриарх отметил, что православная церковь установила положительные отношения с избранным папой римским.
Ранее посол РФ в Ватикане Иван Солтановский заявил, что Россия ценит помощь Ватикана в решении гуманитарных вопросов украинского кризиса.