Патриарх Кирилл поздравил Путина с Пасхой и поблагодарил за внимание к РПЦ

Москва12 апр Вести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту России Владимиру Путину поздравление с праздником Воскресения Христова. Текст послания опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

Предстоятель РПЦ отметил, что в Пасху христиане прославляют Воскресшего Господа и свидетельствуют тем самым о сопричастности к его победе над смертью.

Патриарх Кирилл также поблагодарил российского президента за неизменное внимание к служению Русской православной церкви и содействие в реализации важных инициатив и проектов.

Хотел бы искренне поблагодарить вас … за содействие в осуществлении важных инициатив и проектов, направленных на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи, укрепление подлинного суверенитета страны и консолидацию народа говорится в сообщении

Патриарх также поздравил с Пасхой президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предстоятель РПЦ отметил неизменное внимание лидера страны к служению Белорусского экзархата Русской православной церкви.

Ранее патриарх призвал россиян в этот праздник поддерживать нуждающихся, утешать скорбящих, навещать больных и одиноких.