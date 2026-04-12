Москва12 апрВести.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил президенту России Владимиру Путину поздравление с праздником Воскресения Христова. Текст послания опубликован на официальном сайте Московского патриархата.
Предстоятель РПЦ отметил, что в Пасху христиане прославляют Воскресшего Господа и свидетельствуют тем самым о сопричастности к его победе над смертью.
Патриарх Кирилл также поблагодарил российского президента за неизменное внимание к служению Русской православной церкви и содействие в реализации важных инициатив и проектов.
Хотел бы искренне поблагодарить вас … за содействие в осуществлении важных инициатив и проектов, направленных на утверждение в обществе традиционных нравственных ценностей, духовное просвещение и патриотическое воспитание молодежи, укрепление подлинного суверенитета страны и консолидацию народаговорится в сообщении
Патриарх также поздравил с Пасхой президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предстоятель РПЦ отметил неизменное внимание лидера страны к служению Белорусского экзархата Русской православной церкви.
Ранее патриарх призвал россиян в этот праздник поддерживать нуждающихся, утешать скорбящих, навещать больных и одиноких.