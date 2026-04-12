Путин рассказал о вкладе религиозных организаций в поддержку участников СВО

Москва12 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении верующих с Пасхой особо отметил вклад религиозных организаций в работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую "созидательную роль" в сохранении исторического и культурного наследия, укреплении института семьи, а также воспитании подрастающих поколений.

Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи заявил российский лидер

По его словам, многогранная деятельность религиозных организаций достойна "глубокого признания".

Кроме того, Владимир Путин указал, что праздник объединяет россиян вокруг вековых традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также поздравил верующих со Светлым Христовым Воскресением и призвал их поддержать нуждающихся, утешить скорбящих, навестить больных и одиноких.