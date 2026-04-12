Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства указал, что праздник объединяет россиян вокруг вековых традиций, неоспоримых духовных, нравственных ценностей и идеалов.

Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости заявил Путин

Президент также подчеркнул "огромную созидательную роль" Русской православной церкви и других христианских конфессий в сбережении богатого исторического, культурного наследия, укреплении института семьи, воспитании подрастающих поколений.

Ранее российский лидер прибыл в столичный храм Христа Спасителя. Ночное пасхальное богослужение в нем проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.