Путин заявил о важности поддерживать единство российского народа Путин отметил необходимость поддерживать межконфессиональное единство в РФ

Москва24 мая Вести.Необходимо поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Глава государства отметил, что опыт патриарха в строительстве межцерковных отношений и межконфессиональных отношений внутри страны очень важен.

Ранее российский лидер встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства.