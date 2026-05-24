Москва24 маяВести.Необходимо поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Глава государства отметил, что опыт патриарха в строительстве межцерковных отношений и межконфессиональных отношений внутри страны очень важен.
Ранее российский лидер встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с днем тезоименитства.