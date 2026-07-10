Москва10 июл Вести.ФСБ и ЦРУ готовили совместную ликвидацию Усамы бен Ладена по договоренности президентов России и США, сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью журналисту ИС "Вести" Наталье Литовко.

По его словам, российская спецслужба выполнила свою часть договоренности, а американцы - нет.

Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили… Они не решились, удар не нанесли рассказал Патрушев

Директор ЦРУ так и не смог дать впоследствии объяснений, почему была сорвана операция.

Но мы-то знаем, что он [Усама бен Ладен] - их агент и до поры до времени они его использовали, а в тот момент, когда он им уже начал мешать, просто компрометируя деятельность спецслужб, - они его ликвидировали добавил Патрушев

Лидера "Аль-Каиды" (организация признана террористической и запрещена в РФ) Усаму бен Ладена ликвидировали в мае 2011 года в пакистанском городе Абботтабад. По информации американских СМИ, операция американского спецназа заняла 38 минут.