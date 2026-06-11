"Утечек нет": эксперт Бакланов сообщил о скрытых переговорах США и Ирана Эксперт Бакланов заявил, что США и Иран ведут закрытые переговоры без утечек

Москва11 июн Вести.Вашингтон и Тегеран установили хороший контакт друг с другом и ведут закрытые переговоры по мирному урегулированию, утечек нет. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По его словам, военные и дипломатические события ведутся на Ближнем Востоке параллельно.

Установлен стабильный, хорошо функционирующий, закрытый контакт связи между Вашингтоном и Тегераном. Вот эти реальные переговоры, что там происходит, они надежно скрыты. И утечек, насколько я понимаю, оттуда нет. Поэтому приходится средствам массовой информации довольствоваться тем, что заявляют политические деятели. Мы видим только традиционный подбор, с одной стороны, с другой стороны, того, что называется запрошенные требования. Между друг другом они никак не стыкуются сообщил Бакланов

Политолог рассказал, что Америка не была готова к серьезному противостоянию с Ираном. Он обратил внимание на дефицит у США разведданных в отношении состояния объектов, по которым они хотят нанести удары.

Иранцы готовились к столкновению в течение десятилетий, я бы сказал. Очень многие жизненно важные военные, в первую очередь, объекты скрыты под землей. По ним был нанесен удар во время двух предыдущих интервенций американских. Степень ущерба не ясна… Таких критически важных ущемлений, потенциала у иранцев мы не видим. Сейчас, судя по всему, идет разведка боем в военном отношении, прощупывается, что и куда нужно нацеливать в дальнейшем добавил Бакланов

Эксперт напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа о готовности использовать спецназ в Иране. По мнению Бакланова, широкомасштабная сухопутная операция со стороны Америки вряд ли возможна.

Я не думаю, что они пойдут по пути настоящей широкомасштабной сухопутной операции. И где бы они ни были, всегда это проходит плохо, с большими дерзкими последующими критиками. А вот спецназ действительно находится состоянии в боеготовности. В Венесуэле они показали свой потенциал. Да, действия спецназа могут быть. Но тут есть два аспекта. Первое - спецназ надо беречь, потому что количество таких высокоподготовленных специалистов не очень велико. И второе - не до конца ясно, какие встречные действия могут делать иранцы. Они тоже к этому готовились отметил он

Политолог также обратил внимание на серьезный кризис в мире из-за ближневосточной войны. Он сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты на фоне этого конфликта понесли большой репетиционный урон.

Новые иностранные специалисты не спешат туда ехать. Есть целый комплекс широкомасштабных финансово-экономических проектов - сейчас все это под вопросом. Мы об этом мало говорим. Но для них это самое главное пояснил Бакланов

Подытожив, эксперт прокомментировал возможную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Как отметил Бакланов, Иран сможет противостоять США – именно это и останавливает американцев от серьезных действий.

Президент США Дональд Трамп заявил 10 июня, что США планируют возобновить атаки на Иран после того, как над Ормузским проливом был сбит американский вертолет AH-64 Apache. Тегеран в качестве ответа на повторные удары США принял решение о полном прекращении судоходства через Ормузский пролив.