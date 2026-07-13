Названы причины, по которым США и Иран вновь пошли по пути эскалации Политолог объяснил, почему вновь обострилась ситуация на Ближнем Востоке

Москва13 июл Вести.Битва США и Ирана за контроль над Ормузским проливом еще не завершена, поэтому обе страны вновь пошли на усиление эскалации в регионе и обмен ударами. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

По его словам, промежуточные договоренности, которых достигли Вашингтон и Тегеран, сегодня находятся в подвешенном состоянии, из-за чего они могут не соблюдаться или подвергаться корректировкам.

Эксперт отметил, что Соединенные Штаты одновременно ведут два разнонаправленных процесса в регионе: с одной стороны - оказывают военное давление, а с другой - пытаются инициировать политическое урегулирование. Подобная двойственность лишь усиливает нестабильность, подчеркнул он.

Переходим к самому главному, потому что обострилась ситуация по наиболее существенной проблеме, которая реально там существует, и которая развивается. … Это битва за контроль над Ормузским проливом. Это дело принципиальное, потому что на Ормузском проливе апробируются вообще схемы более широкого плана. Это битва за морские и океанические пространства, транспортные коммуникации и так далее объяснил Бакланов

Ранее стало известно, что США начали новую волну ударов по территории Ирана. Сообщалось о взрывах на иранском острове Кешм, а также в провинции Систан и Белуджистан.

В Иране заявили, что Ормузский пролив будет закрыт вплоть до окончания вмешательства США в происходящее на Ближнем Востоке.