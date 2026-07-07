США считают, что Иран дважды атаковал торговые суда в Ормузском проливе 6 июля Axios: США полагают, что Иран дважды атаковал суда в Ормузском проливе 6 июля

Москва7 июл Вести.Американские власти полагают, что военные Ирана в понедельник, 6 июля, выпустили как минимум две ракеты по коммерческим судам в Ормузском проливе, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их сведениям, "атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в Ормузском проливе".

В публикации отмечается, что это грозит срывом договоренностей между Вашингтоном и Тегераном, обозначенных в меморандуме о взаимопонимании. Портал подчеркивает, что "США, вероятно, ответят, нанеся удары по целям в Иране".

В ночь на 7 июля Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неопознанного снаряда в танкер, находившихся неподалеку от берегов Омана.

27 июня UKMTO также информировало об атаке на танкер в Ормузском проливе.

3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг практически всех своих целей в ходе переговоров с Тегераном. По словам американского лидера, стороны взяли недельный перерыв в обсуждениях в связи с похоронами бывшего верхового лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в ходе военной операции США и Израиля в самом начале войны против Исламской Республики.

В свою очередь, глава МИД Ирана Аббас Аракчи акцентировал внимание на том, что пролив годами оставался открытым для бесплатного прохода судов, но после американо-израильской военной операции ситуация изменилась. Как утверждал министр, Иран и Оман совместно занимаются вопросом установления контроля над стратегически важным водным маршрутом.