Москва4 июлВести.США сделали недельную паузу в переговорах с Ираном в связи с похоронами верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил во время выступления по случаю Дня независимости страны.
По словам американского лидера, Тегеран заинтересован в достижении договоренностей с Вашингтоном.
Они отчаянно хотят уладить конфликт. Они так сильно этого хотят. Мы дали им неделю отпуска на похоронысказал Трамп в ходе речи у горы Рашмор
Церемония прощания с Али Хаменеи началась в Тегеране 3 июля. Он погиб 28 февраля в возрасте 86 лет в ходе войны США и Израиля против Ирана.