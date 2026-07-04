США приостановили переговоры с Ираном на неделю из-за похорон Хаменеи

Трамп заявил о недельной паузе в переговорах с Ираном США приостановили переговоры с Ираном на неделю из-за похорон Хаменеи

Москва4 июл Вести.США сделали недельную паузу в переговорах с Ираном в связи с похоронами верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил во время выступления по случаю Дня независимости страны.

По словам американского лидера, Тегеран заинтересован в достижении договоренностей с Вашингтоном.

Они отчаянно хотят уладить конфликт. Они так сильно этого хотят. Мы дали им неделю отпуска на похороны сказал Трамп в ходе речи у горы Рашмор

Церемония прощания с Али Хаменеи началась в Тегеране 3 июля. Он погиб 28 февраля в возрасте 86 лет в ходе войны США и Израиля против Ирана.