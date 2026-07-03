Mehr: в Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи

В Иране прощаются с Али Хаменеи Mehr: в Тегеране началась церемония прощания с Али Хаменеи

Москва3 июл Вести.В Тегеране проходит церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, сообщает агентство Mehr.

Уточняется, что тело бывшего верховного лидера Исламской Республики доставили в Тегеран 3 июля. После церемонии его перевезут в Ирак, чтобы с ним могли попрощаться шиитские верующие.

На церемонию также прибыла делегация из Ирака для возложения цветов в память о Хаменеи.

Верховного лидера похоронят 9 июля в его родном Мешхеде.

Али Хаменеи занимал пост верховного лидера Исламской Республики с 1989 года. Он и члены его семьи погибли 28 февраля в результате американо-израильских атак.

На церемонию прощания с Хаменеи прибыли делегации из десятков стран. Россию на похоронах верховного лидера представляет зампред Совбеза Дмитрий Медведев.