Делегации из десятков стран прибыли в Тегеран для прощания с Хаменеи На церемонию прощания с Хаменеи прибыли делегации десятков стран

Москва2 июл Вести.В Тегеран прибыли делегации из десятков стран для участия в шестидневной церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает ИС "Вести".

Среди гостей – государства центральной Азии и Китай. Всего в общенациональном мероприятии ожидается участие свыше 20 миллионов человек.

Мир и благословение человеку, который научил нас стойкости. Мир и благословение тому, кто по-настоящему был верен своему Господу. Он всегда молился за нас. Его молитва была такой: "О, Аллах, даруй мне наилучшее из того, что Ты даровал своим рабам". Именно этого я и прошу. Благодаря его взгляду мы достигли высокого положения. Его сердце обрело покой, его молитва была услышана, и он ушел к Пророку заявил руководитель Центра исследований в области национальной безопасности Хасан Растегарпана

По всему Тегерану развешаны траурные флаги, портреты Хаменеи и его лозунг – "Мы должны восстать".

Самое главное для нас и для нашего народа – и это должны знать, как граждане Ирана, так и весь мир, – народ Ирана всеми силами будет защищать свои права и свою страну сказал руководитель отдела политической идеологии Министерства обороны Ирана Зияэддин Агаджанпур

Сегодня в столице Ирана также прошла международная конференция, в ходе которой особое внимание уделили взглядам Али Хаменеи. На баннере с названием мероприятия изображена ракета с флагами США и Израиля, падающая в детский ранец.

США называют себя ведущей мировой державой, хотя на самом деле таковой не являются. Именно Соединенные Штаты – одна главных стран, нарушающих права человека: в Палестине, в Ливане, в Ираке, в Сирии. За двадцать лет в Афганистане они убили двести семьдесят тысяч человек. Под предлогом защиты прав человека, защиты свободы и тому подобных лозунгов заявил мулла из Афганистана Шейх Али Натеги

Ранее сообщалось, что Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана будет представлять заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.