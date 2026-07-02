Москва2 июлВести.В Тегеран прибыли делегации из десятков стран для участия в шестидневной церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, сообщает ИС "Вести".
Среди гостей – государства центральной Азии и Китай. Всего в общенациональном мероприятии ожидается участие свыше 20 миллионов человек.
Мир и благословение человеку, который научил нас стойкости. Мир и благословение тому, кто по-настоящему был верен своему Господу. Он всегда молился за нас. Его молитва была такой: "О, Аллах, даруй мне наилучшее из того, что Ты даровал своим рабам". Именно этого я и прошу. Благодаря его взгляду мы достигли высокого положения. Его сердце обрело покой, его молитва была услышана, и он ушел к Пророкузаявил руководитель Центра исследований в области национальной безопасности Хасан Растегарпана
По всему Тегерану развешаны траурные флаги, портреты Хаменеи и его лозунг – "Мы должны восстать".
Самое главное для нас и для нашего народа – и это должны знать, как граждане Ирана, так и весь мир, – народ Ирана всеми силами будет защищать свои права и свою странусказал руководитель отдела политической идеологии Министерства обороны Ирана Зияэддин Агаджанпур
Сегодня в столице Ирана также прошла международная конференция, в ходе которой особое внимание уделили взглядам Али Хаменеи. На баннере с названием мероприятия изображена ракета с флагами США и Израиля, падающая в детский ранец.
США называют себя ведущей мировой державой, хотя на самом деле таковой не являются. Именно Соединенные Штаты – одна главных стран, нарушающих права человека: в Палестине, в Ливане, в Ираке, в Сирии. За двадцать лет в Афганистане они убили двести семьдесят тысяч человек. Под предлогом защиты прав человека, защиты свободы и тому подобных лозунговзаявил мулла из Афганистана Шейх Али Натеги
Ранее сообщалось, что Россию на церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана будет представлять заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.