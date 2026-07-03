Москва3 июлВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что прибыл в Тегеран, где примет участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Многодневная траурная церемония началась в пятницу в мавзолее Хомейни в Тегеране.
Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели Верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеинаписал Медведев в мессенджере MAX
Зампред Совбеза также опубликовал видео с прибытием в Исламскую Республику.
Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану. Церемонию прощания ранее перенесли из-за продолжавшихся боевых действий и необходимости подготовки инфраструктуры. Похороны пройдут 9 июля в родном для Хаменеи городе Мешхед.
После гибели Али Хаменеи новым верховным руководителем Ирана был избран его сын Моджтаба Хаменеи. Он уже выступил с несколькими обращениями к гражданам страны, однако публично пока не появлялся.