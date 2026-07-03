Москва3 июлВести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев от имени РФ выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Ранее Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии прощания с Хаменеи.
Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратойнаписал зампред Совбеза в своем Telegram-канале
Церемония прощания с Али Хаменеи началась 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей.
Основные траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в нескольких городах Ирана. Завершится церемония похоронами Хаменеи в его родном городе Мешхеде.