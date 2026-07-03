Медведев заявил, что Иран победит в борьбе с США

Иран победит в борьбе с США, уверен Медведев Медведев заявил, что Иран победит в борьбе с США

Москва3 июл Вести.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Иран победит в борьбе с Соединенными Штатами.

Политик отметил, что скорбь после гибели верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи сплотила иранский народ, который не поддался давлению.

Который выстоял в этой борьбе, и я уверен, в конечно счете, победит сказал Медведев журналистам

Медведев принял участие в церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране. Бывший верховный лидер Ирана погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля. Подготовка к его похоронам велась на протяжении нескольких месяцев.