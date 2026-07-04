Медведев передал Пезешкиану соболезнования Путина в связи с гибелью Хаменеи

Во время встречи с Пезешкианом Медведев передал соболезнования от Путина Медведев передал Пезешкиану соболезнования Путина в связи с гибелью Хаменеи

Москва4 июл Вести.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев передал президенту Ирана Масуду Пезешкиану соболезнования от президента России Владимира Путина в связи с гибелью верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом Медведев сообщил журналистам по итогам визита в Тегеран.

Во главе российской делегации он принял участие в церемонии прощания с аятоллой.

У меня была беседа с президентом Пезешкианом, я ему передал также слова соболезнования от президента Российской Федерации сказал Медведев

Он также поделился, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние российско-иранских отношений.

Мы обсудили общее состояние дел добавил зампред СБ

Церемония прощания с Али Хаменеи началась в Тегеране 3 июля. Он погиб 28 февраля в возрасте 86 лет во время атаки США и Израиля на Иран.

Ранее Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку. Он призвал развивать сотрудничество двух государств.