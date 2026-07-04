Тысячи иранцев пришли попрощаться с Али Хаменеи в Тегеране Mehr: церемония прощания с Али Хаменени началась в Тегеране

Москва4 июл Вести.Толпы иранцев собрались рядом с мечетью "Большая Мосалла" в Тегеране, где второй день подряд проходит церемония прощания с покойным верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.

Видео с траурной церемонии опубликовало в Telegram-канале иранское агентство Mehr. На кадрах видно, как иранцы с флагами Исламской Республики и портретами Али Хаменеи и его сына – Моджтабы – идут к крупнейшему в городе религиозному комплексу.

Одновременно с церемонией прощания с погибшим лидером на куполе Мосаллы имени Имама Хомейни было поднято красное знамя с надписью "О, мстители за Хусейна!" сообщает Mehr

28 февраля аятолла Али Хаменеи погиб в возрасте 86 лет в ходе войны США и Израиля против Ирана.

Прощание с бывшим верховным руководителем Ирана началось 3 июля в Тегеране.

Всего в общенациональном траурном мероприятии примут участие более 20 млн человек, в том числе дипломаты более чем 100 стран. Москва направила на церемонию прощания зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

С 4 по 5 июля тело Хаменени будет находиться в тегеранской Мосалле, где любой желающий сможет проститься с ним.

6 июля в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего Хаменени доставят в главный религиозный центр страны – город Кум, 7 июля там состоятся траурные церемонии.

8 июля тело бывшего верховного лидера перевезут в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов.

Похороны состоятся 9 июля в родном для Хаменени городе Мешхед.