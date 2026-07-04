Москва4 июлВести.Толпы иранцев собрались рядом с мечетью "Большая Мосалла" в Тегеране, где второй день подряд проходит церемония прощания с покойным верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.
Видео с траурной церемонии опубликовало в Telegram-канале иранское агентство Mehr. На кадрах видно, как иранцы с флагами Исламской Республики и портретами Али Хаменеи и его сына – Моджтабы – идут к крупнейшему в городе религиозному комплексу.
Одновременно с церемонией прощания с погибшим лидером на куполе Мосаллы имени Имама Хомейни было поднято красное знамя с надписью "О, мстители за Хусейна!"сообщает Mehr
28 февраля аятолла Али Хаменеи погиб в возрасте 86 лет в ходе войны США и Израиля против Ирана.
Прощание с бывшим верховным руководителем Ирана началось 3 июля в Тегеране.
Всего в общенациональном траурном мероприятии примут участие более 20 млн человек, в том числе дипломаты более чем 100 стран. Москва направила на церемонию прощания зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.
С 4 по 5 июля тело Хаменени будет находиться в тегеранской Мосалле, где любой желающий сможет проститься с ним.
6 июля в иранской столице пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего Хаменени доставят в главный религиозный центр страны – город Кум, 7 июля там состоятся траурные церемонии.
8 июля тело бывшего верховного лидера перевезут в соседний Ирак, где будут организованы отдельные церемонии прощания для местных мусульман-шиитов.
Похороны состоятся 9 июля в родном для Хаменени городе Мешхед.