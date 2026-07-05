Москва5 июл Вести.Трое сыновей покойного верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи - Мостафа, Мейсам и Масуд - простились с ним в Тегеране. При этом Моджтаба Хаменеи, занявший пост своего отца, не присутствовал на траурной церемонии. Об этом сообщает Reuters.

Журналисты отметили, что служба безопасности настояла на отказе от его участия, поскольку теперь Моджтаба – ключевая цель спецслужб Ирана и США.

Церемония прощания состоялась в религиозном комплексе Мосалла на востоке Тегерана, где были установлены гробы аятоллы Хаменеи и еще четырех членов его семьи: дочери, зятя, невестки и 14-месячной внучки.

У гробов молились президент Ирана Масуд Пезешкиан и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф. На протяжении всей ночи к комплексу приезжали многочисленные жители столицы.

Траурная церемония началась 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах. Церемония завершится похоронами Хаменеи в его родном городе Мешхеде.