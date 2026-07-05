NYT: внутри Ирана развернулась борьба за влияние на Моджтабу Хаменеи

В Иране рассказали о расколе руководства страны из-за смерти Али Хаменеи NYT: внутри Ирана развернулась борьба за влияние на Моджтабу Хаменеи

Москва5 июл Вести.После смерти бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи внутри страны развернулась ожесточенная борьба за влияние на его преемника Моджтабу Хаменеи.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на иранских чиновников.

Согласно публикации, в Иране политическая борьба традиционно разворачивалась между консерваторами и реформистами, однако гибель верховного лидера Али Хаменеи спровоцировала раскол и среди консерваторов.

[Иранские источники] описывают ожесточенную борьбу каждой стороны за то, чтобы сделать нового аятоллу своим союзником и определять политическое будущее Ирана говорится в статье

Иранские чиновники отмечают, что на текущий момент преимущество остается за прагматичным сегментом власти — в него входят высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, президент страны Масуд Пезешкиан и руководитель Совета безопасности Мохаммад Багер Зольгадр. Именно они сумели добиться согласования перемирия и начала переговорного процесса с Соединенными Штатами.

Аятолле [Моджтабе] Хаменеи предстоит принять важные решения по ключевым назначениям на должности главы судебной системы, государственного телерадиовещания, ополчения "Басидж" и начальника штаба. По словам иранских чиновников, эти решения покажут, на чьей стороне он находится сказано в публикации

Церемония прощания с Али Хаменеи началась 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основные траурные мероприятия пройдут с 4 по 9 июля в нескольких иранских городах. Завершится церемония похоронами Хаменеи в его родном городе Мешхеде.

4 июля сообщалось, что тысячи иранцев собрались рядом с мечетью "Большая Мосалла" в Тегеране, где проходит церемония прощания с покойным верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.