"Для нас это горе": иранский военный объяснил эмоции на прощании с Али Хаменеи Иранский военный назвал горем смерть Али Хаменеи

Москва6 июл Вести.Порядок на траурной церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи был обеспечен силами Вооруженных сил Ирана. Для представителей армии гибель Хаменеи также является горем, заявил ИС "Вести" иранский военный Бехнам Мохаммади.

[На церемонии] все в порядке, все наши ребята хорошо выполняют свою работу. Людей пришло очень много, но все абсолютно под контролем. Для нас это такое же горе, как и для всех. Все люди помогают нам [с порядком], поэтому никаких проблем нет сказал он

В траурном шествии с гробом Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара в феврале, приняли участие сотни тысяч иранцев.

Гроб с телом верховного лидера Ирана пронесли от улицы Энгелаб до площади Азади в Тегеране. Затем гроб отправят в главный религиозный центр страны - город Кум.