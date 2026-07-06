Сотни тысяч жителей Тегерана вышли на траурную церемонию прощания с Хаменеи

Сотни тысяч иранцев вышли на церемонию прощания с аятоллой Хаменеи Сотни тысяч жителей Тегерана вышли на траурную церемонию прощания с Хаменеи

Москва6 июл Вести.Сотни тысяч жителей жителей Тегерана присоединились к траурной церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи и членами его семьи, которые погибли в результате атак войск США и Израиля, сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства с места событий, жители столицы движутся по Энгелаб в сторону магистрали Демавенд, чтобы влиться в траурную процессию. Иранцы идут группами от пяти до двадцати человек, часто семьями, многие - с малышами в детских колясках, все облачены в черные одежды.

Согласно данным властей, траурное шествие должно собрать от 15 до 20 млн жителей страны. Гробы пронесут от магистрали Демавенд по центральной улице Энгелаб до площади Азади. Маршрут займет около 15 км.

Ранее с аятоллой Хаменеи простились его сыновья. Траурная церемония прошла в Тегеране.